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Reuters: найближчими днями адміністрація Байдена оголосить пакет допомоги Україні на $1,2 млрд

Серед іншого, пакет містить ракети-перехоплювачі для ППО та артилерійські боєприпаси.

Reuters: найближчими днями адміністрація Байдена оголосить пакет допомоги Україні на $1,2 млрд
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Адміністрація Байдена найближчими днями оголосить про свій ймовірно останній пакет військової допомоги Україні у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), пише Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з цим питанням.

Згідно з третім джерелом, пакет містить ракети-перехоплювачі для ППО та артилерійські боєприпаси, але точний вміст очікується, коли пакет буде оголошено найближчими днями. 

Пакет оцінено у близько 1,2 млрд доларів.

Відповідно до програми, військова техніка закуповується у оборонної промисловості або партнерів, а не береться з американських запасів, тобто для того, щоб прибути на поле бою, можуть знадобитися місяці або роки.

Пакет USAI може стати одним з останніх кроків, які Сполучені Штати роблять для надання прямої військової підтримки Україні, оскільки Київ готується до повернення новообраного президента Дональда Трампа, який публічно поставив під сумнів військову допомогу та пообіцяв припинити війну в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду 20 січня.

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З моменту великої війни Сполучені Штати виділили 175 мільярдів доларів допомоги Україні, включаючи приблизно 61,4 мільярда доларів на безпекову допомогу.

Близько половини цієї допомоги у сфері безпеки надійшло через програму USAI, а решта пішла на вилучення з існуючих військових запасів через президентські повноваження.

Видання зазначає, що із цієї суми у розпорядженні президента ще залишилося 5,6 мільярда доларів.

Нещодавно адміністрація Байдена заявила, що її військової допомоги для України вистачить до кінця 2025 року. Таку заяву Держдеп зробив на тлі інформації, що новообраний президент США Трамп може зменшити обсяги допомоги Україні після інавгурації.

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