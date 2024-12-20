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Отримав заочну підозру російський генерал, який у серпні наказав вдарити ракетою по готелю з журналістами у Краматорську

Тоді загинув журналіст Reuters. 5 його колег і ще 5 цивільних отримали поранення.

Отримав заочну підозру російський генерал, який у серпні наказав вдарити ракетою по готелю з журналістами у Краматорську
Фото: СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на російського генерала, який організував ракетний удар по знімальній групі міжнародної інформаційної агенції Reuters 24 серпня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Тоді внаслідок влучання балістичною ракетою РФ по готелю «Сапфір» у Краматорську загинув співробітник Reuters, а ще 5 його колег отримали поранення. 

За даними слідчих СБУ, відповідальним за цю повітряну атаку є російський генерал-полковник Олексій Кім. Він обіймає посаду заступника начальника генерального штабу збройних сил країни-агресорки.

Саме Кім підписав директиву та віддав бойовий наказ на вогневе ураження готелю, де перебували лише цивільні. 

Для здійснення атаки російський генерал-полковник залучив один із підпорядкованих йому підрозділів ракетних військ. 

Згідно із бойовим наказом Кіма, його підлеглі вдарили по готелю балістичною ракетою «Іскандер-М».

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Вогневим ураженням було повністю зруйновано будівлю цивільного об’єкта, а крім журналістів Reuters, ушкодження різного ступеня тяжкості отримали ще 5 інших цивільних осіб.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили російському генерал-полковнику Кіму про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни);
  • ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

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