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У Херсоні локалізували 12 пожеж, що зайнялися внаслідок нічного обстрілу росіян

Горіли багатоквартирні та приватні будинки, господарчі споруди, гаражі та автівки. 

У Херсоні локалізували 12 пожеж, що зайнялися внаслідок нічного обстрілу росіян

У Херсоні локалізували 12 пожеж, які зайнялися внаслідок масованого нічного обстрілу міста росіянами, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Окупанти атакували переважно житлові квартали. Зайнялися багатоквартирні та приватні будинки, господарчі споруди, гаражі та автівки. 

На місці працювали усі необхідні служби, працівникам ДСНС вдалося деблокувати трьох людей з їх пошкоджених осель.

Support LB.ua

Над відновленням електропостачання працюють енергетики. Частково знеструмленими залишаються споживачі у мікрорайонах Шуменський, Житлоселище, Таврійський та Острів міста Херсон, Чорнобаївки, Білозерки та Комишан.

  • Голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що внаслідок атаки постраждало семеро осіб. Також є інформація про одного загиблого.
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