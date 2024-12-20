У Херсоні локалізували 12 пожеж, що зайнялися внаслідок нічного обстрілу росіян

У Херсоні локалізували 12 пожеж, які зайнялися внаслідок масованого нічного обстрілу міста росіянами, повідомили в обласній військовій адміністрації.
Окупанти атакували переважно житлові квартали. Зайнялися багатоквартирні та приватні будинки, господарчі споруди, гаражі та автівки.
На місці працювали усі необхідні служби, працівникам ДСНС вдалося деблокувати трьох людей з їх пошкоджених осель.
Над відновленням електропостачання працюють енергетики. Частково знеструмленими залишаються споживачі у мікрорайонах Шуменський, Житлоселище, Таврійський та Острів міста Херсон, Чорнобаївки, Білозерки та Комишан.
- Голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що внаслідок атаки постраждало семеро осіб. Також є інформація про одного загиблого.