У Херсоні локалізували 12 пожеж, що зайнялися внаслідок нічного обстрілу росіян

Горіли багатоквартирні та приватні будинки, господарчі споруди, гаражі та автівки.

У Херсоні локалізували 12 пожеж, які зайнялися внаслідок масованого нічного обстрілу міста росіянами, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Окупанти атакували переважно житлові квартали. Зайнялися багатоквартирні та приватні будинки, господарчі споруди, гаражі та автівки.

На місці працювали усі необхідні служби, працівникам ДСНС вдалося деблокувати трьох людей з їх пошкоджених осель.

Над відновленням електропостачання працюють енергетики. Частково знеструмленими залишаються споживачі у мікрорайонах Шуменський, Житлоселище, Таврійський та Острів міста Херсон, Чорнобаївки, Білозерки та Комишан.