СБУ заявила, що за кібератакою на держреєстри Мін’юсту стоять хакери російського ГРУ

Кібератаку на державні реєстри, які знаходяться в адмініструванні Міністерства юстиції, здійснили хакери ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ.
Про це повідомив під час брифінгу в Міністерстві юстиції т.в.о керівника Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов, передає кореспондент LB.ua.
“Основною версією, яку розглядає СБУ, – це те, що за даною кібератакою стоять російські спецслужби. Зокрема, хакерські угруповання, пов’язані з ГРУ ГШ РФ”, – сказав Карастельов.
Очільник Департаменту кібербезпеки СБУ зазначив, що спецслужба загалом працює за трьома напрямками:
- По-перше, це відбиття кібератаки.
- По-друге, це відновлення працездатності інфраструктури та подолання наслідків.
- По-третє, документування цієї кібератаки як злочину.
СБУ відкрила кримінальне провадження за декількома статтями Кримінального кодексу. У тому числі за статтею 438 ККУ – порушення законів та звичаїв війни.
Володимир Карастельов зазначив, що не може надати інших деталей.
“Ми працюємо комплексно, але, зважаючи на специфіку, ми не можемо розкривати всі деталі”, – сказав він.
- Пізно ввечері 19 грудня віцепрем'єрка заявила про найбільшу кібератаку на державні реєстри України. На відновлення роботи може знадобитися 2 тижні.
- Тим часом "Дія" повідомила про тимчасову недоступність 20 сервісів. Заявлена причина - технічні роботи "Національних інформаційних систем".
- Вранці 20 грудня сервісні центри МВС призупинили надання деяких реєстраційних послуг.
- Також вранці 20 грудня віцепрем'єр-міністерка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що зупинено роботу всіх держреєстрів, які адмініструються Мінюстом. Зокрема реєстрація актів цивільного стану здійснюється із застосуванням паперових носіїв.