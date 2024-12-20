СБУ заявила, що за кібератакою на держреєстри Мін’юсту стоять хакери російського ГРУ

У спецслужбі заявили, що працюють з ситуацією комплексно, але, зважаючи на специфіку, не можуть розкривати всі деталі.

Кібератаку на державні реєстри, які знаходяться в адмініструванні Міністерства юстиції, здійснили хакери ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ.

Про це повідомив під час брифінгу в Міністерстві юстиції т.в.о керівника Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов, передає кореспондент LB.ua.

“Основною версією, яку розглядає СБУ, – це те, що за даною кібератакою стоять російські спецслужби. Зокрема, хакерські угруповання, пов’язані з ГРУ ГШ РФ”, – сказав Карастельов.

Очільник Департаменту кібербезпеки СБУ зазначив, що спецслужба загалом працює за трьома напрямками:

По-перше, це відбиття кібератаки.

По-друге, це відновлення працездатності інфраструктури та подолання наслідків.

По-третє, документування цієї кібератаки як злочину.

СБУ відкрила кримінальне провадження за декількома статтями Кримінального кодексу. У тому числі за статтею 438 ККУ – порушення законів та звичаїв війни.

Володимир Карастельов зазначив, що не може надати інших деталей.

“Ми працюємо комплексно, але, зважаючи на специфіку, ми не можемо розкривати всі деталі”, – сказав він.