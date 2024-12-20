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СБУ заявила, що за кібератакою на держреєстри Мін’юсту стоять хакери російського ГРУ

У спецслужбі заявили, що працюють з ситуацією комплексно, але, зважаючи на специфіку, не можуть розкривати всі деталі.

СБУ заявила, що за кібератакою на держреєстри Мін’юсту стоять хакери російського ГРУ
т.в.о керівника Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов
Фото: скрин відео

Кібератаку на державні реєстри, які знаходяться в адмініструванні Міністерства юстиції, здійснили хакери ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ.

Про це повідомив під час брифінгу в Міністерстві юстиції т.в.о керівника Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов, передає кореспондент LB.ua.

“Основною версією, яку розглядає СБУ, – це те, що за даною кібератакою стоять російські спецслужби. Зокрема, хакерські угруповання, пов’язані з ГРУ ГШ РФ”, – сказав Карастельов. 

Очільник Департаменту кібербезпеки СБУ зазначив, що спецслужба загалом працює за трьома напрямками:

  • По-перше, це відбиття кібератаки. 
  • По-друге, це відновлення працездатності інфраструктури та подолання наслідків.
  • По-третє, документування цієї кібератаки як злочину. 

СБУ відкрила кримінальне провадження за декількома статтями Кримінального кодексу. У тому числі за статтею 438 ККУ – порушення законів та звичаїв війни. 

Володимир Карастельов зазначив, що не може надати інших деталей.

“Ми працюємо комплексно, але, зважаючи на специфіку, ми не можемо розкривати всі деталі”, – сказав він.

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