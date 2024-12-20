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Кібератака на держреєстри: сервісні центри МВС призупинили надання деяких реєстраційних послуг

Терміни відновлення роботи реєстру поки невідомі. Перед цим віцепрем'єрка Стефанішина заявила про найбільшу кібератаку на державні реєстри України. 

Кібератака на держреєстри: сервісні центри МВС призупинили надання деяких реєстраційних послуг

Через масштабну кібератаку росіян на українські держреєстри сервісні центри МВС призупинили надання деяких реєстраційних послуг. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС. 

Сервісні центри призупинили надання окремих реєстраційних послуг з транспортними засобами, повʼязаних зі зміною власника:

  • за договором купівлі-продажу, укладеним в сервісному центрі МВС, у субʼєктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі та через Дію;
  • за договором дарування, міни, за спадщиною
  • за договором лізингу, біржовою угодою;
  • вибракування.

Водночас лишаються доступним послуги:

  • перша реєстрація транспортних засобів (нових та ввезених з-за кордону);
  • встановлення ГБО;
  • заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;
  • екзаменаційні послуги (прийом іспитів, видача посвідчення водія);
  • заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
  • призначення належного користувача.

IT-фахівці компетентних служб працюють над усуненням проблеми та відновленням роботи реєстру.

Терміни відновлення роботи реєстру поки невідомі. 

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