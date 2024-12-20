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Росіяни влучили в житловий будинок у Кривому Розі

Подробиць поки не повідомляють.

Росіяни влучили в житловий будинок у Кривому Розі
рятувальна операція у Кривому Розі 6 грудня 2024 року (архівне фото)
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Ввечері 19 грудня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу.

Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Всі на місці. Всі працюємо. Знову у житловий будинок. Тварі”, - додав пізніше Вілкул.

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  • Напередодні, пізно ввечері 18 грудня, росіяни також завдали ракетного удару по Кривому Рогу. 
  • Внаслідок удару перебито центральні колектори та завдано шкоди енергетичній інфраструктурі. Також багато пошкоджень у багатоповерхівках, постраждала лікарня. На щастя, минулося без загиблих.
  • На місці розгорнуто штаб допомоги. У Кривому Розі є відключення електрики, спостерігаються проблеми з водопостачанням.
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