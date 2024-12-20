Росіяни влучили в житловий будинок у Кривому Розі

“Всі на місці. Всі працюємо. Знову у житловий будинок. Тварі”, - додав пізніше Вілкул .

Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

рятувальна операція у Кривому Розі 6 грудня 2024 року (архівне фото)

Подробиць поки не повідомляють.

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