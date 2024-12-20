Росіяни влучили в житловий будинок у Кривому Розі

Ввечері 19 грудня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу.
Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
“Всі на місці. Всі працюємо. Знову у житловий будинок. Тварі”, - додав пізніше Вілкул.
- Напередодні, пізно ввечері 18 грудня, росіяни також завдали ракетного удару по Кривому Рогу.
- Внаслідок удару перебито центральні колектори та завдано шкоди енергетичній інфраструктурі. Також багато пошкоджень у багатоповерхівках, постраждала лікарня. На щастя, минулося без загиблих.
- На місці розгорнуто штаб допомоги. У Кривому Розі є відключення електрики, спостерігаються проблеми з водопостачанням.