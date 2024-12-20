За минулу добу Сили оборони ліквідували 2200 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 770420 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 770420 (+2200)
- танків ‒ 9584 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 19823 (+24)
- артилерійських систем – 21220 (+42)
- РСЗВ – 1256 (+0)
- засоби ППО ‒ 1027 (+1)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20600 (+79)
- крилаті ракети ‒ 2943 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31793 (+115)
- спеціальна техніка ‒ 3662 (+6).
Дані уточнюються.