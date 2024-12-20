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Сили оборони ліквідували 2200 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 770420 військових. 

Сили оборони ліквідували 2200 російських окупантів
Фото: тг-канал Військовий кур'єр 

За минулу добу Сили оборони ліквідували 2200 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 770420 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 770420 (+2200) 
  • танків ‒ 9584 (+8)
  • бойових броньованих машин ‒ 19823 (+24) 
  • артилерійських систем – 21220 (+42)
  • РСЗВ – 1256 (+0)
  • засоби ППО ‒ 1027 (+1)
  • літаків – 369 (+0)
  • гелікоптерів – 329 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20600 (+79) 
  • крилаті ракети ‒ 2943 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31793 (+115) 
  • спеціальна техніка ‒ 3662 (+6).

Дані уточнюються.

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