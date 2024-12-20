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Віцепрем'єрка заявила про найбільшу кібератаку на державні реєстри України

Припинено роботу реєстрів, які перебувають в компетенції Міністерства юстиції.

Віцепрем'єрка заявила про найбільшу кібератаку на державні реєстри України

Віцепрем'єр-міністерка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина на своїй сторінці у Facebook повідомила про здійснення наймасштабнішої цілеспрямованої кібератаки на дані єдиних та державних реєстрів, які перебувають у компетенції її відомства.

За словами урядовиці, росіяни намагалися порушити роботу критичної інфраструктури держави. Спеціалісти наразі працюють над поетапним відновленням доступу до реєстрів.

В першу чергу повертатимуть нормальну роботу Державного реєстру актів цивільного стану, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також Державного реєстру прав на нерухоме майно. Термін - орієнтовно до 2 тижнів.

Упродовж дня у п'ятницю Стефанішина обіцяє повідомити про особливості надання послуг громадянам. Після завершення робіт буде проведено аналіз для посилення захисту від таких втручань у майбутньому.

Міністерка стверджує, що ворог використовує ситуацію для того, щоб посіяти паніку серед громадян України в межах держави та закордоном.

Водночас російські хакери оприлюднили заяву, що отримали доступ до понад 1 мільярда рядків даних Міністерства юстиції України та нібито знищили інформацію включно з резервними даними на серверах у Польщі.

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