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Суд обрав запобіжний захід керівнику КРАІЛ

Івана Рудого відправили під варту без права внести заставу.

Суд обрав запобіжний захід керівнику КРАІЛ
обрання запобіжного заходу керівникові КРАІЛ Іванові Рудому
Фото: Суспільне Новини/Нікіта Галка

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівникові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івану Рудому, передає «Суспільне».

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Рудого відправили під варту без права на заставу до 4 лютого 2025 року. Він у коментарі журналістам заявив, що звинувачення проти нього сфабриковані.

  • Вранці 18 грудня працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову КРАІЛ Івана Рудого за підозрою у сприянні представникам Росії. 
  • КРАІЛ останнім часом опинилася під прицілом ЗМІ у зв’язку із роботою в Україні онлайн-казино, яке пов’язують із РФ. На початку грудня Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким КРАІЛ має бути ліквідований до 1 квітня 2025 року.

Що відомо про Івана Рудого

  • Кабмін призначив Рудого головою КРАІЛ 28 жовтня 2020 року.
  • Він - колишній військовий. Брав участь у бойових діях на сході України у 2014 році. Тоді він зазнав поранення, а після служби у війську став секретарем Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей полеглих захисників України.
  • Також Рудий брав участь у "Іграх нескорених" та був капітаном національної збірної України на цих змаганнях.
  • У січні 2024 року НАЗК виявило у діях Рудого ознаки корупції. За даними слідства, він помстився керівниці апарату КРАІЛ, через що виніс на розгляд і проголосував за дисциплінарне провадження і відсторонення її від посади.
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