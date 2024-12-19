Суд обрав запобіжний захід керівнику КРАІЛ

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівникові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івану Рудому, передає «Суспільне».

Рудого відправили під варту без права на заставу до 4 лютого 2025 року. Він у коментарі журналістам заявив, що звинувачення проти нього сфабриковані.

Вранці 18 грудня працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову КРАІЛ Івана Рудого за підозрою у сприянні представникам Росії.

КРАІЛ останнім часом опинилася під прицілом ЗМІ у зв’язку із роботою в Україні онлайн-казино, яке пов’язують із РФ. На початку грудня Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким КРАІЛ має бути ліквідований до 1 квітня 2025 року.

Що відомо про Івана Рудого