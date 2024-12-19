Суд обрав запобіжний захід керівнику КРАІЛ

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівникові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івану Рудому, передає «Суспільне».
Рудого відправили під варту без права на заставу до 4 лютого 2025 року. Він у коментарі журналістам заявив, що звинувачення проти нього сфабриковані.
- Вранці 18 грудня працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову КРАІЛ Івана Рудого за підозрою у сприянні представникам Росії.
- КРАІЛ останнім часом опинилася під прицілом ЗМІ у зв’язку із роботою в Україні онлайн-казино, яке пов’язують із РФ. На початку грудня Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким КРАІЛ має бути ліквідований до 1 квітня 2025 року.
Що відомо про Івана Рудого
- Кабмін призначив Рудого головою КРАІЛ 28 жовтня 2020 року.
- Він - колишній військовий. Брав участь у бойових діях на сході України у 2014 році. Тоді він зазнав поранення, а після служби у війську став секретарем Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей полеглих захисників України.
- Також Рудий брав участь у "Іграх нескорених" та був капітаном національної збірної України на цих змаганнях.
- У січні 2024 року НАЗК виявило у діях Рудого ознаки корупції. За даними слідства, він помстився керівниці апарату КРАІЛ, через що виніс на розгляд і проголосував за дисциплінарне провадження і відсторонення її від посади.