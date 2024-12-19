З січня учасники “коаліції дронів” почнуть масово постачати Україні безпілотники різного типу

Великобританія продовжує співпрацювати з країнами групи "Рамштайн", і не лише з ними для того, щоб збільшити темпи постачання зброї в Україну, а також збільшити ціну ведення війни для РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Можу підтвердити, що у січні очікується значна зміна – ми почнемо постачати десятки тисяч дронів через коаліції морських та безпілотних спроможностей, які Сполучене Королівство очолює разом з нашими партнерами Норвегією та Латвією", – повідомив заступник міністра оборони Люк Поллард у виступі перед депутатами Палати громад.

Втім, він не навів додаткових деталей з цього приводу.