З січня учасники “коаліції дронів” почнуть масово постачати Україні безпілотники різного типу

Великобританія продовжує співпрацювати з країнами групи "Рамштайн", і не лише з ними для того, щоб збільшити темпи постачання зброї в Україну, а також збільшити ціну ведення війни для РФ.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Можу підтвердити, що у січні очікується значна зміна – ми почнемо постачати десятки тисяч дронів через коаліції морських та безпілотних спроможностей, які Сполучене Королівство очолює разом з нашими партнерами Норвегією та Латвією", – повідомив заступник міністра оборони Люк Поллард у виступі перед депутатами Палати громад.
Втім, він не навів додаткових деталей з цього приводу.
- Великобританія розширює свою військову підтримку України і виділяє 7,5 млн фунтів на придбання безпілотників.
- Крім того, коаліція отримає додаткові 16 млн фунтів від Німеччини (10 млн фунтів), Канади (3 млн) і Люксембургу (3 млн), які зобов'язалися закупити дрони через коаліцію. Це збільшить загальний фонд до 67 млн фунтів.
- У вересні українські виробники дронів вперше отримали можливість доєднатися до міжнародних тендерів у межах Коаліції. Для участі виробникам необхідно зареєструватися на сайті Міністерства оборони Великої Британії і подати заявку. Пропозиції прийматимуться до 14 жовтня для вдосконалених FPV-дронів та до 11 листопада для дронів-перехоплювачів. Потім ці пропозиції розглянуть країни-члени Коаліції.