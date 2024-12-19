​Зеленський прокоментував заяви Путіна про "високотехнологічну дуель зі США" під час ракетних ударів по Києву

"Ну, ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки".

Президент Володимир Зеленський назвав неадекватними заяви Владіміра Путіна про "високотехнологічну дуель зі США" під час ракетних ударів по Києву.

Про це він заявив на пресконференції в Брюсселі.

"Бачите з ким ми маємо справу. Сьогодні товариш із Кремля сказав, що Росія пропонує "технологічну дуель"... Каже, що вони битимуть, наприклад, кудись по Києву цим новим "Орєшніком", а вони (західні партнери України, - ред.) поставлять протиповітряну оборону, і - "подивимося, що буде"", - нагадав Зеленський.

"Ну, ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки", - додав він.

Раніше сьогодні під час своєї прямої лінії президент РФ Путін викликав США на "високотехнологічну дуель". Він заявив, що її суть полягатиме в тому, що Росія може вдарити ракетою, яку називає "Орешник", по Києву, а західні системи ППО спробують її збити.