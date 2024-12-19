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​Зеленський прокоментував заяви Путіна про "високотехнологічну дуель зі США" під час ракетних ударів по Києву

"Ну, ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки".

​Зеленський прокоментував заяви Путіна про "високотехнологічну дуель зі США" під час ракетних ударів по Києву
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав неадекватними заяви Владіміра Путіна про "високотехнологічну дуель зі США" під час ракетних ударів по Києву.

Про це він заявив на пресконференції в Брюсселі.

"Бачите з ким ми маємо справу. Сьогодні товариш із Кремля сказав, що Росія пропонує "технологічну дуель"... Каже, що вони битимуть, наприклад, кудись по Києву цим новим "Орєшніком", а вони (західні партнери України, - ред.) поставлять протиповітряну оборону, і - "подивимося, що буде"", - нагадав Зеленський.

"Ну, ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки", - додав він.

Раніше сьогодні під час своєї прямої лінії президент РФ Путін викликав США на "високотехнологічну дуель". Він заявив, що її суть полягатиме в тому, що Росія може вдарити ракетою, яку називає "Орешник", по Києву, а західні системи ППО спробують її збити.

  • 17 листопада стало відомо, що президент США Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами углиб Росії. 
  • Вранці 21 листопада росіяни вчергове атакували Україну. Внаслідок ударів у Дніпрі постраждала будівля центру реабілітації людей з інвалідністю, котельня та два приватні будинки. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вперше застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Згодом Зеленський підтвердив, що характеристики та швидкість ракети відповідали типу МБР.
  • Ввечері того ж дня Путін заявив, що Росія випустила по Україні "експериментальну балістичну ракету "Орешник", яка нібито здатна нести ядерний боєзапас. Він це назвав відповіддю на застосування Україною ракет ATACMS та Storm Shadow у Курській та Брянській областях.
  • В ЄС відреагували на удар по Дніпру і заявили, що Путін думає про ескалацію, а не про мир.
  • Джерело LB.ua в командуванні ЗСУ повідомило, що Росія має лише кілька одиниць експериментальної балістичної ракети середньої дальності, якою було завдано удару по Дніпру. Водночас у партнерів є системи ППО, здатні збивати ракети такого типу.
  • За даними Міноборони Британії, Росія може мати лише кілька ракет "Орешник", які ще не надійшли у серійне виробництво.
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