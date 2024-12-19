Йому було 87 років.

У середу, 18 грудня, помер український кобзар, бандурист Остап Кіндрачук, який грав в козацькому одязі на набережній Ялти в Криму, повідомляє “Суспільне”.

"Сьогодні вночі Остапа Юрійовича не стало. Світла пам'ять!" – йдеться у повідомленні на його сторінці у Facebook.

Як повідомив український журналіст Василь Чепурний, Кіндрачук був родом з Галичини, він "піднімав" цілину, лікувався в Ялті, де й лишився працювати капітаном пасажирського судна.

З 1955 року він почав грати на бандурі, а наприкінці 1980-х створив товариство української мови імені Амвросія Метлинського, яке потім стало "Просвітою".

В Ялті Кіндрачук почав грати на бандурі у місцевій капелі, а згодом виступати з інструментом на вулицях українських міст, зокрема і у Львові. Також виступав за кордоном: у Польщі, Німеччині, Чехії. Він виконував народні думи, історичні, народні пісні та пісні про сьогодення.

Він досліджував історію козацтва в Криму і на Кубані. У Польщі бандурист записав два аудіофільми, а також знімався у фільмі "Кобзарські шляхи" та серіалі "Роксолана".

Крім того, завдяки Кіндрачуку в Ялті відкрили музей Лесі Українки, де він працював учителем Недільної школи.

Остап Кіндрачук зібрав одну з найкращих приватних бібліотек в Криму з історії України. Про це розповіла Суспільному Олександра Вісич, ексзавідувачка музею Лесі Українки в Ялті.

"Остап Юркович був людиною-легендою. Бандуристом, який продовжував традиції мандрівного кобзарства. Свого часу був у ініціативній групі зі створення музею Лесі Українки в Ялті. Став одним з організаторів першої української недільної школи міста, де й сам викладав історію та музику", – розповіла Вісич.