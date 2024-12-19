Російські окупанти сьогодні завдали артилерійського удару по Нікополю на Дніпропетровщині. Поранені четверо цивільних.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У Нікополі через ворожий артобстріл постраждали четверо людей. Всі – в лікарні. 42-річний чоловік та 67-річна жінка – "важкі", – написав він у телеграмі.
Пошкоджені підприємства, ліцей, кілька магазинів, 7 багатоквартирних будинків і один – приватний. Потрощені 3 авто.
- Російська армія у ніч на сьогодні ракетами атакувала Кривий Ріг. По Дніпропетровській області ворог застосував важку артилерію, РСЗВ "Град" та безпілотники.