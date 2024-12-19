Російські окупанти сьогодні завдали артилерійського удару по Нікополю на Дніпропетровщині. Поранені четверо цивільних.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Нікополі через ворожий артобстріл постраждали четверо людей. Всі – в лікарні. 42-річний чоловік та 67-річна жінка – "важкі", – написав він у телеграмі.

Пошкоджені підприємства, ліцей, кілька магазинів, 7 багатоквартирних будинків і один – приватний. Потрощені 3 авто.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Нікополя

Фото: Дніпропетровська ОВА наслідки обстрілу Нікополя

Фото: Дніпропетровська ОВА наслідки обстрілу Нікополя