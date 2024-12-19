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Росіяни обстріляли із артилерії Нікополь, четверо цивільних поранені

Двоє із поранених у важкому стані. 

Росіяни обстріляли із артилерії Нікополь, четверо цивільних поранені
У НІкополі РФ поранила 4 осіб
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти сьогодні завдали артилерійського удару по Нікополю на Дніпропетровщині. Поранені четверо цивільних.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"У Нікополі через ворожий артобстріл постраждали четверо людей. Всі – в лікарні. 42-річний чоловік та 67-річна жінка – "важкі", – написав він у телеграмі. 

Пошкоджені підприємства, ліцей, кілька магазинів, 7 багатоквартирних будинків і один – приватний. Потрощені 3 авто.

Наслідки обстрілу Нікополя
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Нікополя
наслідки обстрілу Нікополя
Фото: Дніпропетровська ОВА
наслідки обстрілу Нікополя
наслідки обстрілу Нікополя
Фото: Дніпропетровська ОВА
наслідки обстрілу Нікополя

  • Російська армія у ніч на сьогодні ракетами атакувала Кривий Ріг.  По Дніпропетровській області ворог застосував важку артилерію, РСЗВ "Град" та безпілотники. 
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