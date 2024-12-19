На Донеччині за добу обстрілами пошкоджено численні будинки, жертв немає

На Донеччині за минулу добу обстрілами пошкоджено численні будинки. Інформація про постраждалих за добу не надходила.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки. У Покровську пошкоджено 4 будинки.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 багатоповерхівки і 10 гаражів, у Торському — будинок. У Костянтинівці пошкоджено 2 будинки і газогін.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 приватних будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і нежитлове приміщення.
Зазначимо, вночі захисники збили над Україною 45 ударних дронів, ще майже стільки ж – локаційно втрачені. Росіяни атакували Україну балістикою, керованою авіаракетою та 85 ударними безпілотниками.