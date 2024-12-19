На Донеччині за добу обстрілами пошкоджено численні будинки, жертв немає

З лінії фронту евакуйовано 459 людей, у тому числі 13 дітей.

На Донеччині за минулу добу обстрілами пошкоджено численні будинки. Інформація про постраждалих за добу не надходила.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки. У Покровську пошкоджено 4 будинки.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 багатоповерхівки і 10 гаражів, у Торському — будинок. У Костянтинівці пошкоджено 2 будинки і газогін.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 приватних будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і нежитлове приміщення.

Зазначимо, вночі захисники збили над Україною 45 ударних дронів, ще майже стільки ж – локаційно втрачені. Росіяни атакували Україну балістикою, керованою авіаракетою та 85 ударними безпілотниками.