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Від ударів РФ постраждали 38 населених пунктів Херсонщини, загинула людина

Через російську агресію двоє осіб поранені. 

Від ударів РФ постраждали 38 населених пунктів Херсонщини, загинула людина
Фото ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж минулої доби росіяни атакували 38 населених пукнтів Херсонщини. Через російську агресію 1  людина загинула, ще 2 – дістали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Тягинка, Білозерка, Біла Криниця, Розлив, Червоний Маяк, Широка Балка, Станіслав, Золота Балка, Томина Балка, Милове, Інгулець, Одрадокам'янка, Антонівка, Садове, Молодіжне, Придніпровське, Зміївка, Львове, Осокорівка, Микільське, Монастирське, Токарівка, Миколаївка, Михайлівка, Кізомис, Ольгівка, Дніпровське, Вірівка, Нововоронцовка, Козацьке, Іванівка, Понятівка, Томарине, Берислав, Зеленівка, Веселе, Велетенське та місто Херсон.

Також ворог завдав ракетного удару балістикою по Бериславському району.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3  багатоповерхівки та 11 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі.

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