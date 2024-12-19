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У Кривому Розі через атаку росіян пошкоджені житлові будинки та лікарня

У місті проблеми з електрикою та водопостачанням.

У Кривому Розі через атаку росіян пошкоджені житлові будинки та лікарня
ілюстративне фото
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул на своїй сторінці у Telegram повідомив про наслідки ракетної атаки на місто, здійсненої росіянами після 23 години у середу.

За словами посадовця, перебито центральні колектори та завдано шкоди енергетичній інфраструктурі. Також "багато пошкоджень у багатоповерхівках". Постраждала лікарня. Але, на щастя, минулося без загиблих.

На місці розгорнуто штаб допомоги. У Кривому Розі є відключення електрики, спостерігаються проблеми з водопостачанням. Як стверджує Вілкул, енергетики та представники комунальних служб працюють над ліквідацією наслідків. 

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