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Зеленський обговорив з Макроном посилення української ППО

Також сторони домовились про підготовку Францією ще однієї української бригади. 

Зеленський обговорив з Макроном посилення української ППО
Емманюель Макрон та Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Обговорили тет-а-тет ключові пріоритети для подальшого зміцнення позицій України в захисті від російської агресії. Основним завданням залишається посилення спроможностей протиповітряної оборони”, - написав він.

Голова держави повідомив, що домовився про підготовку Францією ще однієї української бригади. 

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Також співрозмовники продовжили опрацювання ініціативи президента Франції щодо присутності в Україні сил, які можуть сприяти стабілізації на шляху до миру.

  • Президент Франції Еммануель Макрон проштовхує питання миротворчої місії на території України у разі припинення вогню й досягнення миру. Цю тему він планує винести на обговорення під час саміту лідерів ЄС 18-19 грудня.
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