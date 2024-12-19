Зеленський обговорив з Макроном посилення української ППО

Також сторони домовились про підготовку Францією ще однієї української бригади.

Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Обговорили тет-а-тет ключові пріоритети для подальшого зміцнення позицій України в захисті від російської агресії. Основним завданням залишається посилення спроможностей протиповітряної оборони”, - написав він.

Голова держави повідомив, що домовився про підготовку Францією ще однієї української бригади.

Також співрозмовники продовжили опрацювання ініціативи президента Франції щодо присутності в Україні сил, які можуть сприяти стабілізації на шляху до миру.