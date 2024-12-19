Зеленський обговорив з Макроном посилення української ППО

Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
“Обговорили тет-а-тет ключові пріоритети для подальшого зміцнення позицій України в захисті від російської агресії. Основним завданням залишається посилення спроможностей протиповітряної оборони”, - написав він.
Голова держави повідомив, що домовився про підготовку Францією ще однієї української бригади.
Також співрозмовники продовжили опрацювання ініціативи президента Франції щодо присутності в Україні сил, які можуть сприяти стабілізації на шляху до миру.
- Президент Франції Еммануель Макрон проштовхує питання миротворчої місії на території України у разі припинення вогню й досягнення миру. Цю тему він планує винести на обговорення під час саміту лідерів ЄС 18-19 грудня.