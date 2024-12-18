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ЦПД: у Ростовській області РФ атаковане одне з найбільших хімічних підприємств ВПК Росії

"Комбінат Кам’янський" у Росії займається виробництвом палива міжконтинентальних балістичних ракет.

ЦПД: у Ростовській області РФ атаковане одне з найбільших хімічних підприємств ВПК Росії
Фото: з відкритих джерел

У Ростовській області РФ атаковане одне з найбільших хімічних російських підприємств — ФКП "Комбінат Кам’янський".  

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Відомо, що ФКП "Комбінат Кам’янський" займається виробництвом ракетного палива (спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і міжконтинентальних балістичних ракет на твердому паливі). 

Також комбінат займається виготовленням вибухових речовин, компонентів для боєприпасів, а також утилізацією та знешкодженням відпрацьованих ракетних систем.

  • У листопаді дрони СБУ та ССО уразили Алексінський хімкомбінат у Тульській області РФ. Комбінат входить до корпорації "Ростєх" та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК. 
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