Алексінський хімкомбінат уразили дрони СБУ та ССО

Підприємство виробляє для військ РФ порох та боєприпаси.

Дрони СБУ та ССО уразили Алексінський хімкомбінат у Тульській області РФ. Комбінат входить до корпорації «Ростєх» та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК.

Про це інформують джерела LB.ua.

Раніше про атаку повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко.

З 21:30 в різних областях РФ оголошували повітряну тривогу через прольоти безпілотників, а о 3-й ночі тульчанє почали писати про атаку на хімбомбінат, вибухи та рух пожежних машин, які прямували до місця займання.

"СБУ комплексно відпрацьовує по об’єктах на території рф, котрі залучені до війни в Україні. Ураження складів зі зброєю, військових аеродромів та підприємств, які є частиною російського ВПК, знижують спроможності росії тероризувати нашу країну", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

У 2013 році підприємство відновило виробництво композиційного прес-матеріалу АГ-4С та освоїло випуск прес-матеріалу ТЗС-1Ф, що дозволило задовольнити потреби підприємств ракетно-космічної галузі та галузі звичайних озброєнь.

У Саратові вчора загорівся НПЗ. Місцева влада стверджувала, що над областю літали безпілотники.За даними джерел УП, атаку організувало Головне управління розвідки Міноборони.