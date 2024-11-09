Затримали п'ятьох чоловіків, які у двомісному човні намагалися подолати Тису

За таку "подорож" кожен із чоловіків заплатив від 8 до 11 тисяч доларів.

У Закарпатській області затримали п’ятьох чоловіків, які намагалися подолати Тисуу гумовому двомісному човні.

Про це інформує ДПСУ.

Учора ввечері під час патрулювання наряд прикордонників помітив групу осіб, які швидко рухалися у бік кордону з Угорщиною. Зловмисників наздогнали коли ті вже намагалися сісти у човен. Плавзасіб виявився замалим для усіх бажаючих у нього потрапити, а тому дехто з чоловіків навіть спробував стрибнути у холодну річку, щоб самотужки переплисти її.

Прикордонники допомогли чоловікам вибратися з води. Їх затримали, доставили на підрозділ, де ті змогли зігрітися та висушити свій одяг. Порушниками виявилися жителі Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської та Закарпатської областей.

Фото: ДПСУ Затримані порушники кордону

Згодом правопорушники розповіли, що за допомогу у незаконному перетинанні кордону кожен з них заплатив невідомим особам від 8 до 11 тисяч доларів США.

Переправники запевнили чоловіків, що це буде безпечний спосіб, а після отримання всієї суми коштів повідомили, що доведеться перепливати Тису. Далі невідома особа принесла двомісний гумовий човен і вказала у якому напрямку знаходиться річка.

Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Наразі коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків, встановлюється.