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Двоє чоловіків чотири дні блукали у горах, намагаючись нелегально потрапити до Словаччини

Правопорушників виявили прикордонники Чопського загону.

Двоє чоловіків чотири дні блукали у горах, намагаючись нелегально потрапити до Словаччини
Затримані порушники-мандрівники
Фото: ДПСУ

Донеччанин та черкащанин чотири дні блукали в горах, щоб нелегально потрапити в Словаччину, поки не вийшли до підрозділу прикордонників. Мандрівників виявили прикордонники Чопського загону.

Про це повідомили у ДПСУ. 

Військовослужбовці виявили під час патрулювання двох невідомих, які йшли дорогою, що веде до прикордонного підрозділу. Під час опитування чоловіків виявилося, що ті блукають у горах уже чотири доби. Жителі Донеччини і Черкащини зізналися, що планували у незаконний спосіб потрапити в Словаччину.

Чоловіки розповіли, що познайомилися у соцмережах, де обидва вивчали інформацію щодо незаконного перетинання кордону. Далі вирішили об’єднатися, щоб йти разом. Для перетинання держрубежу обрали складну високогірну ділянку, оскільки, на їх думку, там мали більше шансів уникнути прикордонних нарядів.

Правопорушники ретельно готувалися до подорожі: придбали туристичний одяг та навіть антитепловізійні дощовики, проклали маршрут у мобільних застосунках, запаслися провізією. Втім, вони не врахували складність гірських ділянок та відсутність мобільного покриття на певних відтинках. Врешті, правопорушники збилися з маршруту та блукали навмання. Через чотири дні вони вийшли на стежину поблизу відділу прикордонної служби «Стужиця». Там їх й виявили прикордонники.

Чоловіків затримали в адміністративному порядку з метою притягнення до відповідальності за спробу незаконного перетинання кордону. Їх подальшу долю визначить суд.

"Вкотре наголошуємо, що самостійне перебування у гірській чи лісистій місцевості вкрай ризиковане і небезпечне. Нехтування законами, неправильні рішення та переоцінка власних сил, особливо в осінньо-зимовий період, може закінчитися важкими наслідками для здоров’я та навіть життя", – наголосили прикордонники. 

  • На початку жовтня у Карпатах прикордонники розшукали порушника, який хотів нелегально потрапити до Словаччини, але заблукав і сам попросив про допомогу.
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