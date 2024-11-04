Головне за ніч та ранок понеділка, 4 листопада: удар по супермаркету в Харкові, майже 170 боєзіткнень, перемога Маї Санду

Учора вночі російські окупанти поцілили у супермаркет Шевченківського району Харкова. Постраждали 14 людей, серед яких є 4 поліцейських, повідомили мер міста Ігор Терехов, ДСНС та Нацполіція.

За інформацією Нацполу, попередньо ворог завдав авіаударів ФАБ-250 з УМПК. Вибухові поранення та інші травми дістали 14 людей, серед яких четверо поліцейських.

О 22.28 Терехов написав у телеграмі про звуки вибухів у Харкові. Згодом уточнив, що ворог влучив у супермаркет у Шевченківському районі, що розташований біля багатоповерхових будинків.

Пошкоджені лінії електропередач та наземного електротранспорту, легкові автомобілі. У прилеглих будинках є вибиті шибки. Станом на 23.55 було 11 постраждалих, у ДСНС повідомили про 13.

Ще один приліт стався поряд з одним з ринків у Холодногірському районі міста. За попередньою інформацією, там без постраждалих, вибиті шибки. На місці працювали усі відповідні служби.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень.

27 атак за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променя, Сухого Яру, Новогродівки та Вишневого.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Іллінки, Острівського, Дальнього, Антонівки та Катеринівки окупанти 27 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав двадцять вісім авіаударів, застосувавши 40 керованих авіабомб, також українські захисники відбили тринадцять ворожих атак.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1300 окупантів, 11 танків. Від початку вторгнення росіяни втратили вже близько 700 390 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 4 листопада протиповітряна оборона збила 50 ворожих ударних безпілотників у 9 областях України.

Ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по Дніпропетровщині (район пусків – Ростовська область Росії). Також атакував керованими авіабомбами Харківщину та запустив по Україні 80 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що у Росії.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 50-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

До Києва приїхала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Це її восьмий візит до України.

Як пише Reuters, вона заявила, що Україна, вступаючи у третю зиму війни, потребує підтримки, щоб забезпечити саме своє виживання. Також міністерка нагадала про підтримку Росієї зброєю із Північної Кореї та масовані російські авіаудари по цивільній інфраструктурі.

"Ми протидіємо цій жорстокості нашою людяністю та підтримкою, щоб українці могли не тільки пережити зиму, але щоб їхня країна могла вижити. Тому що вони також захищають свободу всіх нас у Європі", – сказала Бербок після прибуття в Київ.

У столиці вона має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та українським колегою Андрієм Сибігою. Міністерка закордонних справ Німеччини востаннє була в Україні в травні цього року.

Чинна президентка Молдови Майя Санду, за попередніми даними, лідирує на виборах. До ранку 4 листопада молдовська ЦВК обробила 99,5% голосів у другому турі, і, згідно з цими результатами, проєвропейська кандидатка від партії "Дія і солідарність" має голоси понад 55% виборців, пише NewsMaker.

За кандидата від проросійської партії соціалістів Александра Стояногло проголосували 44,75%. Загальна явка на вибори склала 54,3%.

"Молдово, сьогодні ти перемогла. Разом ми продемонстрували силу нашої єдності, демократії та відданості гідному майбутньому", – сказала Санду в X після того, як стали відомі попередні результати.

З перемогою Маю Санду вже привітав президент України Володимир Зеленський.

Про це глава України написав у соцмережі Х. За його словами, Україна підтримує європейський вибір народу Молдови й готова працювати разом задля зміцнення партнерства.

"Громадяни Молдови чітко визначилися – обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності. Лише справжня безпека та мирна, об'єднана Європа можуть гарантувати кожній людині й кожній родині можливість із надією та впевненістю зустріти завтрашній день", – написав Зеленський.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!