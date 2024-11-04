Від ударів РФ постраждали 14 населених пунктів Запоріжжя, поранені люди

Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

150 артилерійських ударів прийшлися по Білогір'ю, Лобковому, Оріхову, Гуляйполю, Щербакам, Новоандріївці, Роботиному, Малій Токмачці, Новоданилівці, Білогірʼю та Ольгівському.

16 обстрілів із РСЗВ завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Новоданилівки, Щербаків та Новоандріївки.

Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Юрківці, Малій Токмачці та Преображенці.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, постраждали 55-річна жінка та 45-річний чоловік унаслідок ворожої атаки по Пологівському району.

Упродовж доби окупанти завдали 304 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Поранені люди.

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