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Від ударів РФ постраждали 14 населених пунктів Запоріжжя, поранені люди

Окупанти завдали 304 удари по області. 

Від ударів РФ постраждали 14 населених пунктів Запоріжжя, поранені люди
обстріли Запорізької області, фото ілюстративне
Фото: Іван Федоров

Упродовж доби окупанти завдали  304 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Поранені люди.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, постраждали 55-річна жінка та 45-річний чоловік унаслідок ворожої атаки по Пологівському району.

Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Юрківці, Малій Токмачці та Преображенці.

133 БпЛА різної модифікації атакували Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Ольгівське, Новоданилівку та Білогірʼя.

16 обстрілів із РСЗВ завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Новоданилівки, Щербаків та Новоандріївки. 

150 артилерійських ударів прийшлися по Білогір'ю, Лобковому, Оріхову, Гуляйполю, Щербакам, Новоандріївці, Роботиному, Малій Токмачці, Новоданилівці, Білогірʼю та Ольгівському. 

Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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