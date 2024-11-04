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Росіяни влучили у супермаркет Харкова, постраждали понад 10 людей

Пошкоджені будинки, лінії електропередач та наземного електротранспорту. 

Росіяни влучили у супермаркет Харкова, постраждали понад 10 людей
Наслідки обстрілу Харкова
Фото: ДСНС

Учора уночі російські окупанти поцілили у супермаркет Шевченківського району Харкова. Постраждали 11 людей.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов та ДСНС. 

О 22.28 Терехов написав у телеграмі про звуки вибухів у Харкові. Згодом уточнив, що ворог влучив у супермаркет у Шевченківському районі, що розташований біля багатоповерхових будинків. 

наслідки обстрілу Харкова
Фото: ДСНС
наслідки обстрілу Харкова
наслідки обстрілу Харкова
Фото: ДСНС
наслідки обстрілу Харкова

Пошкоджені лінії електропередач та наземного електротранспорту, легкові автомобілі. У прилеглих будинках є вибиті шибки.Станом на 23.55 було 11 постраждалих, у ДСНС повідомили про 13.

Ще один приліт стався поряд з одним з ринків у Холодногірському районі міста. За попередньою інформацією, там без постраждалих, вибиті шибки. На місці працювали усі відповідні служби.

Наслідки обстрілу Харкова
Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Харкова
наслідки обстрілу Харкова
Фото: ДСНС
наслідки обстрілу Харкова

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