Учора уночі російські окупанти поцілили у супермаркет Шевченківського району Харкова. Постраждали 11 людей.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов та ДСНС.

О 22.28 Терехов написав у телеграмі про звуки вибухів у Харкові. Згодом уточнив, що ворог влучив у супермаркет у Шевченківському районі, що розташований біля багатоповерхових будинків.

Фото: ДСНС наслідки обстрілу Харкова

Фото: ДСНС наслідки обстрілу Харкова

Пошкоджені лінії електропередач та наземного електротранспорту, легкові автомобілі. У прилеглих будинках є вибиті шибки.Станом на 23.55 було 11 постраждалих, у ДСНС повідомили про 13.

Ще один приліт стався поряд з одним з ринків у Холодногірському районі міста. За попередньою інформацією, там без постраждалих, вибиті шибки. На місці працювали усі відповідні служби.

Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Харкова

Фото: ДСНС наслідки обстрілу Харкова