Учора уночі російські окупанти поцілили у супермаркет Шевченківського району Харкова. Постраждали 11 людей.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов та ДСНС.
О 22.28 Терехов написав у телеграмі про звуки вибухів у Харкові. Згодом уточнив, що ворог влучив у супермаркет у Шевченківському районі, що розташований біля багатоповерхових будинків.
Пошкоджені лінії електропередач та наземного електротранспорту, легкові автомобілі. У прилеглих будинках є вибиті шибки.Станом на 23.55 було 11 постраждалих, у ДСНС повідомили про 13.
Ще один приліт стався поряд з одним з ринків у Холодногірському районі міста. За попередньою інформацією, там без постраждалих, вибиті шибки. На місці працювали усі відповідні служби.
- 1 листопада росіяни атакували у Харкові правоохоронців. Один співробітник Нацполу загинув, ще 26 правоохоронців і четверо цивільних поранені.