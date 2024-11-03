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Завтра в Україні місцями падатиме мокрий сніг, вдень до 9° тепла

Києву прогнозують 5-7° тепла.

Завтра в Україні місцями падатиме мокрий сніг, вдень до 9° тепла
Фото: nta.ua

У понеділок, 4 листопада в Україні буде хмарно з проясненнями, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У східних та північно-східних областях помірний мокрий сніг та дощ; на решті території невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у північній частині 0-5° тепла; вдень 4-9° тепла, на півдні країни 8-13°.

У Києві вночі 2-4°, вдень 5-7° тепла.

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