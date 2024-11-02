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У неділю в Україні прогнозують мокрий сніг, вітер та до 2° морозу

У Києві та області 3 листопада без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі від 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.

У неділю в Україні прогнозують мокрий сніг, вітер та до 2° морозу

В Україні в неділю опади не очікуються, лише у північно-східній частині вночі пройде невеликий мокрий сніг, вночі на Лівобережжі пориви вітру до 20 м/с, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, повідомляє Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр.

"Без опадів, лише у північно-східній частині вночі невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні до 10°", - йдеться в повідомленні.

У Києві та області 3 листопада без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі від 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла; на Київщині вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

Згідно з прогнозом, 4 листопада вночі у північних, центральних, східних областях, вдень на Лівобережжі країни очікується невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, у південній частині до 10°, у східних та північно-східних областях 0-5° тепла. 5 листопада без істотних опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, 4 листопада пориви 15-20 м/с.

У Києві та області 4 листопада вночі пройде невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів; 5 листопада без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, 4 листопада пориви 15-18 м/с. У столиці 4 листопада температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла; 5 листопада вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла; на Київщині 4 листопада вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; 5 листопада вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

Синоптики прогнозують 6 листопада на Лівобережжі (крім Херсонщини) невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території, 7 листопада в Україні без опадів. Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу (в Карпатському регіоні, 6 листопада й у східних областях 1-6° морозу); вдень 5-11° тепла (6 листопада у східних областях 2-8° тепла).

У столичному регіоні 6-7 листопада без опадів, лише вночі 6 листопада місцями очікується невеликий дощ та мокрий сніг. У Києві температура вночі 6 листопада 0-2° тепла, 7 листопада 2-4° тепла; вдень 7-9° тепла; по області вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 5-10° тепла.

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