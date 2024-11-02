Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Довга рука для України
Довга рука для України
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Уряд надав Командувачу Сил ТрО додаткові повноваження щодо утворення та ліквідації ДФТГ
Уряд надав Командувачу Сил ТрО додаткові повноваження щодо утворення та ліквідації ДФТГ
СБУ заявила про ліквідацію ще 4 “схем для ухилянтів”. Серед затриманих – посадовці МСЕК та ВЛК
СБУ заявила про ліквідацію ще 4 “схем для ухилянтів”. Серед затриманих – посадовці МСЕК та ВЛК
«Ми про реформу чи про зміну вивіски?» — Віктор Ляшко про зміни в МСЕК
«Ми про реформу чи про зміну вивіски?» — Віктор Ляшко про зміни в МСЕК
Бюджет-25: гроші на дороги — на ЗСУ, без підвищення зарплат прокурорам і соцстандартів українцям загалом
Бюджет-25: гроші на дороги — на ЗСУ, без підвищення зарплат прокурорам і соцстандартів українцям загалом
ГоловнаСуспільствоВійна

На Хмельниччині ППО збила два дрони, через атаку пошкоджений елеватор

Потерпілих немає.

На Хмельниччині ППО збила два дрони, через атаку пошкоджений елеватор
Керівник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін
Фото: Хмельницька ОВА

2 листопада у Хмельницькій області сили ППО збили два російські дрони.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Тюрін.

За його словами, у результаті атаки отримали незначні пошкодження конструкції елеватора.

«Станом на цю годину, звернень щодо загиблих чи травмованих не надходило», - додав Тюрін.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies