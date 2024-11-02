На Хмельниччині ППО збила два дрони, через атаку пошкоджений елеватор

2 листопада у Хмельницькій області сили ППО збили два російські дрони.
Про це повідомив керівник ОВА Сергій Тюрін.
За його словами, у результаті атаки отримали незначні пошкодження конструкції елеватора.
«Станом на цю годину, звернень щодо загиблих чи травмованих не надходило», - додав Тюрін.
- У ніч на 2 листопада сили протиповітряної оборони України збили 39 ворожих ударних безпілотників. Всього росіяни запустили 71 ударний дрон і керовану авіаракету.
- На Черкащині уламки дрона пошкодили майно одного з підприємств у Золотоніському районі.