​МВС: в Україні діють 55 спеціалізованих секторів поліції із протидії домашньому насильству

В Україні діють 55 спеціалізованих секторів з протидії домашньому насильству.

Про це повідомила в етері теремаратону заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

За її словами, крім того, є понад 60 мобільних груп.

Павліченко зазначила, що при виклику поліції за номером 102 приїжджає якщо не спеціалізована група, то екіпаж поліції, який має ті ж повноваження для реагування, припинення і притягнення до відповідальності особи, яка вчиняє домашнє насильство.

Поліцейські на місці можуть винести терміновий заборонний припис, скласти адміністративні протоколи.