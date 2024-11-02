«Ми про реформу чи про зміну вивіски?» — Віктор Ляшко про зміни в МСЕК
«Ми про реформу чи про зміну вивіски?» — Віктор Ляшко про зміни в МСЕК
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Довга рука для України
Довга рука для України
СБУ заявила про ліквідацію ще 4 “схем для ухилянтів”. Серед затриманих – посадовці МСЕК та ВЛК
СБУ заявила про ліквідацію ще 4 “схем для ухилянтів”. Серед затриманих – посадовці МСЕК та ВЛК
Життя і смерть на Салтівці: як меморіалізувати воєнний досвід харківців
Життя і смерть на Салтівці: як меморіалізувати воєнний досвід харківців
Уряд надав Командувачу Сил ТрО додаткові повноваження щодо утворення та ліквідації ДФТГ
Уряд надав Командувачу Сил ТрО додаткові повноваження щодо утворення та ліквідації ДФТГ
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
ГоловнаСуспільствоЖиття

​МВС: в Україні діють 55 спеціалізованих секторів поліції із протидії домашньому насильству

Ще є понад 60 мобільних груп.

​МВС: в Україні діють 55 спеціалізованих секторів поліції із протидії домашньому насильству
поліція
Фото: Національна поліція

В Україні діють 55 спеціалізованих секторів з протидії домашньому насильству.

Про це повідомила в етері теремаратону заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

За її словами, крім того, є понад 60 мобільних груп.

Павліченко зазначила, що при виклику поліції за номером 102 приїжджає якщо не спеціалізована група, то екіпаж поліції, який має ті ж повноваження для реагування, припинення і притягнення до відповідальності особи, яка вчиняє домашнє насильство. 

Поліцейські на місці можуть винести терміновий заборонний припис, скласти адміністративні протоколи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies