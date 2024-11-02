Американський генерал запевнив, що Збройні сили США і надалі підтримуватимуть Україну

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський телефоном поспілкувався із Головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном.
Про це Сирський розповів у телеграмі.
"Поінформував американського колегу про ситуацію на лінії фронту, яка залишається складною. Ворог не припиняє штурмові дії на декількох напрямках, використовуючи перевагу в повітрі та засобах вогневого ураження дальнього радіусу дії, а також має значну перевагу в артилерійських снарядах", – зазначив Головнокомандувач.
Детально обговорили нагальні потреби Сил оборони України для стримування російських окупантів та наступні етапи військової підтримки.
У свою чергу Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США запевнив у повній підтримці Сил оборони України та продовженні практичної допомоги в нашій боротьбі з російським агресором.
- 1 листопада США оголосили про виділення Україні нового пакета допомоги на 425 мільйонів доларів, до якого увійшли боєприпаси для NASAMS, HIMARS, бронетранспортери Stryker та інше.