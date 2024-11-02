У Вашингтоні задіють Нацгвардію, щоб попередити насильство на виборах

Штат є одним із тих, де відбувалися підпали урн для голосування.

Губернатор штату Вашингтон Джей Інслі заявив, що привів у готовність Нацгвардію, для того, щоб бути готоваими до можливих спалхів насильства на виборах президента США.

Про це пише Reuters.

«Грунтуючись на загальній і конкретній інформації та занепокоєннях щодо потенціалу насильства або іншої незаконної діяльності, пов’язаної з загальними виборами 2024 року, я хочу переконатися, що ми повністю готові відреагувати», – заявив гебернатор.

Згідно із опитуваннями, у цьому штаті демократка Камала Гарріс легко переможе республіканця Дональда Трампа. Проте штат є одним із двох, де на початку тижня підпалили урни для голосування.

Дострокове голосування доступне жителям Вашингтона, і понад 2 мільйони вже віддали свої голоси.Вибори у США відбудуться у вівторок, 5 листопада.