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У Вашингтоні задіють Нацгвардію, щоб попередити насильство на виборах

Штат є одним із тих, де відбувалися підпали урн для голосування. 

У Вашингтоні задіють Нацгвардію, щоб попередити насильство на виборах
Будівля Капітолію Сполучених Штатів видніється за монументом Вашингтона , 3 січня 2024 р.
Фото: EPA/UPG

Губернатор штату Вашингтон Джей Інслі заявив, що привів у готовність Нацгвардію,  для того, щоб бути готоваими до можливих спалхів насильства на виборах президента США.

Про це пише Reuters.

«Грунтуючись на загальній і конкретній інформації та занепокоєннях щодо потенціалу насильства або іншої незаконної діяльності, пов’язаної з загальними виборами 2024 року, я хочу переконатися, що ми повністю готові відреагувати», –  заявив гебернатор.

Згідно із опитуваннями, у цьому штаті демократка Камала Гарріс легко переможе республіканця Дональда Трампа. Проте штат є одним із двох, де на початку тижня підпалили урни для голосування.

Дострокове голосування доступне жителям Вашингтона, і понад 2 мільйони вже віддали свої голоси.Вибори у США відбудуться у вівторок, 5 листопада.

  • Станом на 31 жовтня за чотири повних дні до офіційної дати голосування, вже 61,9 мільйона американців взяли участь у волевиявленні.
  • Згідно з опитуванням The Washington Post, проведеним лише серед тих, хто вже проголосував достроково, відчутну перевагу має Камала Гарріс, яка випереджає Дональда Трампа щонайменше на 19%.
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