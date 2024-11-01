Кількість жертв повені в Іспанії досягла 205 осіб

Ймовірно, що кількість загиблих ще може зрости.

Кількість загиблих від катастрофічної повені в Іспанії зросла до 205 осіб. Оскільки пошуки зниклих безвісти тривають, кількість загиблих може зрости.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що іспанські рятувальники відкрили тимчасовий морг у конференц-центрі та намагалися дістатися до районів, які все ще недоступні.

У Валенсії, регіоні, який зазнав основного тягаря руйнувань, близько 500 солдатів були направлені для пошуку зниклих безвісти.

Оскільки близько 75 тис. будинків все ще без електрики, пожежники перекачують бензин із покинутих під час повені автомобілів до генераторів, щоб відновити електропостачання.