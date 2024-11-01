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Кількість жертв повені в Іспанії досягла 205 осіб

Ймовірно, що кількість загиблих ще може зрости.

Кількість жертв повені в Іспанії досягла 205 осіб
Наслідки повені в Іспанії
Фото: EPA/UPG

Кількість загиблих від катастрофічної повені в Іспанії зросла до 205 осіб. Оскільки пошуки зниклих безвісти тривають, кількість загиблих може зрости.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що іспанські рятувальники відкрили тимчасовий морг у конференц-центрі та намагалися дістатися до районів, які все ще недоступні.

У Валенсії, регіоні, який зазнав основного тягаря руйнувань, близько 500 солдатів були направлені для пошуку зниклих безвісти.

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Оскільки близько 75 тис. будинків все ще без електрики, пожежники перекачують бензин із покинутих під час повені автомобілів до генераторів, щоб відновити електропостачання.

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