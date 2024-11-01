У понеділок, 28 жовтня, на фронті, захищаючи Україну, загинув 26-річний Андрій “Воробєй” Романюк, повідомила військовослужбовиця Аліна Боднар.
Він мав звання молодшого сержанта і був командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 49-го окремого штурмового батальйону “Карпатська Січ”.
Андрій у 15 років був учасником Революції Гідності, а в 16 років пішов на фронт добровольцем.
2 листопада прощання буде у Вінниці.
10:00 – прощання біля будинку
11:00 – Площа Шевченка (Соборна, 21)
12:00 - Сабарівське кладовище
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