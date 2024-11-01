Фото: Lb.ua Родина та кохана прощається із загиблим Андрієм Романюком

У понеділок, 28 жовтня, на фронті, захищаючи Україну, загинув 26-річний Андрій “Воробєй” Романюк, повідомила військовослужбовиця Аліна Боднар.

Він мав звання молодшого сержанта і був командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 49-го окремого штурмового батальйону “Карпатська Січ”.

Фото: Lb.ua

Андрій у 15 років був учасником Революції Гідності, а в 16 років пішов на фронт добровольцем.

2 листопада прощання буде у Вінниці.

10:00 – прощання біля будинку

11:00 – Площа Шевченка (Соборна, 21)

12:00 - Сабарівське кладовище

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Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua