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На фронті загинув сержант Андрій Романюк. Він пішов на війну добровольцем у 16 років

Андрій був командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 49-го окремого штурмового батальйону “Карпатська Січ”.

Родина та кохана прощається із загиблим Андрієм Романюком
Фото: Lb.ua
Родина та кохана прощається із загиблим Андрієм Романюком

У понеділок, 28 жовтня, на фронті, захищаючи Україну, загинув 26-річний Андрій “Воробєй” Романюк, повідомила військовослужбовиця Аліна Боднар. 

Він мав звання молодшого сержанта і був командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 49-го окремого штурмового батальйону “Карпатська Січ”.

Фото: Lb.ua

Андрій у 15 років був учасником Революції Гідності, а в 16 років пішов на фронт добровольцем.

2 листопада прощання буде у Вінниці. 

10:00 – прощання біля будинку 

11:00 – Площа Шевченка (Соборна, 21)

12:00 - Сабарівське кладовище

Допомогти мамі https://send.monobank.ua/jar/9wa8jvX8VJ 

через Приват24 https://www.privat24.ua/send/dvz62

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Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

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