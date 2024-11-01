Масі Найєм: "бусифікація" є незаконною, перед ТЦК потрібно ставити не кількісні, а якісні показники мобілізації

Так звана бусифікація військовозобов'язаних не є законною, розповів ветеран, адвокат Масі Найєм в інтерв'ю у програмі "Дорослий погляд" на LB live.

Законно мобілізація відбувається так: військовозобов'язаний приходить за повісткою оновити дані, проходить військово-лікарську комісію, після чого йому видають нову повістку. Мобілізація одразу "з вулиці" без проходження ВЛК законною не є.

"Коли його з вулиці прям затягують – чи це законно? На моє переконання – ні. Я не пам'ятаю норму закону, яка б дозволяла поліцейському, представнику державної влади торкатися взагалі мене. Тільки той випадок, коли я починаю певне правопорушення і таким чином мене зупиняють", – сказав він.

Найєм вважає, що "бусифікація" відбувається через те, що ніхто не досліджує якість виконання ТЦК показників із мобілізації.

"Вони мають показники 300 людей – вони відправили", – додав захисник.

Він вважає, що якби прибрали кількісний показник і оцінювали показник мобілізації за якістю, то ТЦК не намагалися б мобілізувати людей насильницьки. Водночас він закликав не узагальнювати і не вважати кожного працівника ТЦК поганим.

"Не всі ТЦК – це погані люди", – наголосив Найєм.

Він також вважає, що якщо в найближчі місяці держава не зможе мобілізувати необхідні 160 000 людей, то доведеться підписувати капітуляцію. Захисників, які з перших днів боронять Україну, потрібно замінити.

"Просто подумайте, що ви втратите, якщо фронт впаде", – сказав він.