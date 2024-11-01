У Києві впали уламки дронів. Були загоряння (оновлено)
У Києві впали уламки дронів. Були загоряння (оновлено)
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Президент Аргентини звільнив очільницю МЗС за голосування в ООН
Президент Аргентини звільнив очільницю МЗС за голосування в ООН
Заброньованих — на аудит
Заброньованих — на аудит
Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Довга рука для України
Довга рука для України
Росіяни вдарили КАБом по Харкову. З трьох жертв двоє – діти, поранені 35 людей (оновлено)
Росіяни вдарили КАБом по Харкову. З трьох жертв двоє – діти, поранені 35 людей (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Масі Найєм: "бусифікація" є незаконною, перед ТЦК потрібно ставити не кількісні, а якісні показники мобілізації

Мобілізувати військовозобов'яного потрібно після проходження ним ВЛК. 

Масі Найєм: "бусифікація" є незаконною, перед ТЦК потрібно ставити не кількісні, а якісні показники мобілізації
Фото: скріншот

Так звана бусифікація військовозобов'язаних не є законною, розповів ветеран, адвокат Масі Найєм в інтерв'ю у програмі "Дорослий погляд" на LB live.

Законно мобілізація відбувається так: військовозобов'язаний приходить за повісткою оновити дані, проходить військово-лікарську комісію, після чого йому видають нову повістку. Мобілізація одразу "з вулиці" без проходження ВЛК законною не є. 

"Коли його з вулиці прям затягують – чи це законно? На моє переконання – ні. Я не пам'ятаю норму закону, яка б дозволяла поліцейському, представнику державної влади торкатися взагалі мене. Тільки той випадок, коли я починаю певне правопорушення і таким чином мене зупиняють", – сказав він.

Найєм вважає, що "бусифікація" відбувається через те, що ніхто не досліджує якість виконання ТЦК показників із мобілізації.

"Вони мають показники 300 людей – вони відправили", – додав захисник.

Він вважає, що якби прибрали кількісний показник і оцінювали показник мобілізації за якістю, то ТЦК не намагалися б мобілізувати людей насильницьки. Водночас він закликав не узагальнювати і не вважати кожного працівника ТЦК поганим.  

"Не всі ТЦК – це погані люди", – наголосив Найєм.

Він також вважає, що якщо в найближчі місяці держава не зможе мобілізувати необхідні 160 000 людей, то доведеться підписувати капітуляцію. Захисників, які з перших днів боронять Україну, потрібно замінити. 

"Просто подумайте, що ви втратите, якщо фронт впаде", – сказав він. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies