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За жовтень російські окупанти випустили по Україні 2023 ударні дрони

Із початку 2024 року противник запустив по території України 6987 ударних БпЛА.

За жовтень російські окупанти випустили по Україні 2023 ударні дрони
Фото ілюстративне
Фото: Сили оборони Півдня

У жовтні цього року російські окупанти застосували по цивільних та військових об’єктах України 2023 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу. 

Як повідомив Генштаб, із цієї кількості 1185 безпілотників знищили та знешкодили українські захисники, 738 одиниць локаційно втрачено, ще 29 БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору нашої держави.

Загалом із початку 2024 року противник запустив по території України 6987 ударних БпЛА. Переважно, ворожі дрони цілили по цивільній та критичній інфраструктурі України.

"Завдяки професіоналізму та майстерності військовослужбовців Сил оборони від російського повітряного терору вдалося врятувати тисячі життів наших людей, уберегти від руйнувань сотні домівок українських громадян та важливих об’єктів держави", – наголосили у Генштабі і додали, що зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи продовжують цілодобово захищати українське небо.

Фото: Генштаб

  • У ніч на 1 листопада Росія запустила по Україні 48 "шахедів", 3 ракети Х-59/69. Українська ППО збила 31 ворожий безпілотник та одну КАР Х-59/69.
  • Тим часом у Харкові затримали 72-річного вченого, який допомагав росіянам удосконалювати “шахеди”. Зокрема, він працював над модернізацією двигунів та катапультних установок.
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