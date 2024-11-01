Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Президент Аргентини звільнив очільницю МЗС за голосування в ООН
Президент Аргентини звільнив очільницю МЗС за голосування в ООН
Росіяни вдарили КАБом по Харкову. З трьох жертв двоє – діти, поранені 35 людей (оновлено)
Росіяни вдарили КАБом по Харкову. З трьох жертв двоє – діти, поранені 35 людей (оновлено)
Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
У Києві впали уламки дронів. Були загоряння (оновлено)
У Києві впали уламки дронів. Були загоряння (оновлено)
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Довга рука для України
Довга рука для України
Заброньованих — на аудит
Заброньованих — на аудит
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ за добу втратила 1460 солдатів

Від початку вторгнення українські захисники знищили близько 696 410 російських окупантів. 

Армія РФ за добу втратила 1460 солдатів
Боєць 23 ОМБр веде вогонь з кулемету
Фото: 23 ОМБр

Упродовж доби українські захисники знищили 1460 окупантів, 26 артилерійських систем ворога, 77 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 20 бойових броньованих машин та 6 танків.

Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 696 410 (+1460) осіб,
  • танків ‒ 9162 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18470 (+20) од,
  • артилерійських систем – 20039 (+26) од,
  • РСЗВ – 1244 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 994 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18088 (+25),
  • крилаті ракети ‒ 2628 (+1),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28038 (+77) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3579 (+9).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies