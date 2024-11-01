Армія РФ за добу втратила 1460 солдатів

Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.24 орієнтовно склали:

Упродовж доби українські захисники знищили 1460 окупантів, 26 артилерійських систем ворога, 77 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 20 бойових броньованих машин та 6 танків.

Від початку вторгнення українські захисники знищили близько 696 410 російських окупантів.

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