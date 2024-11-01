Ввечері 31 жовтня росіяни обстріляли Одесу.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
“Під ударом опинилась пожежна частина. Два рятувальники, які бігли в укриття після оголошення повітряної тривоги, отримали поранення”, - написав Кіпер.
Зараз чоловіки перебувають у лікарні, де їм надається вся необхідна допомога.
Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали пожежні автівки та пожежна частина.
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Уранці 14 жовтня російська армія атакувала Одеську область балістикою. Відомо про одного загиблого і вісьмох поранених.
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