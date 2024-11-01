Наслідки обстрілу росіянами пожежної частини в Одесі 31 жовтня 2024 року

Ввечері 31 жовтня росіяни обстріляли Одесу.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Під ударом опинилась пожежна частина. Два рятувальники, які бігли в укриття після оголошення повітряної тривоги, отримали поранення”, - написав Кіпер.

Зараз чоловіки перебувають у лікарні, де їм надається вся необхідна допомога.

Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали пожежні автівки та пожежна частина.

Фото: ДСНС Наслідки обстрілу росіянами пожежної частини в Одесі 31 жовтня 2024 року

Фото: ДСНС Наслідки обстрілу росіянами пожежної частини в Одесі 31 жовтня 2024 року

Фото: ДСНС Наслідки обстрілу росіянами пожежної частини в Одесі 31 жовтня 2024 року