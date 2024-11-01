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Росіяни обстріляли пожежну частину в Одесі

Два рятувальники отримали поранення. 

Росіяни обстріляли пожежну частину в Одесі
Наслідки обстрілу росіянами пожежної частини в Одесі 31 жовтня 2024 року
Фото: ДСНС

Ввечері 31 жовтня росіяни обстріляли Одесу.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Під ударом опинилась пожежна частина. Два рятувальники, які бігли в укриття після оголошення повітряної тривоги, отримали поранення”, - написав Кіпер. 

Зараз чоловіки перебувають  у лікарні, де їм надається вся необхідна допомога. 

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Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали пожежні автівки та пожежна частина. 

Наслідки обстрілу росіянами пожежної частини в Одесі 31 жовтня 2024 року
Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу росіянами пожежної частини в Одесі 31 жовтня 2024 року

Наслідки обстрілу росіянами пожежної частини в Одесі 31 жовтня 2024 року
Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу росіянами пожежної частини в Одесі 31 жовтня 2024 року

Наслідки обстрілу росіянами пожежної частини в Одесі 31 жовтня 2024 року
Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу росіянами пожежної частини в Одесі 31 жовтня 2024 року

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