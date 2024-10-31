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ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни поранили мирну мешканку Нікопольщини

Жінку шпиталізували в стані середньої тяжкості. 

​Росіяни поранили мирну мешканку Нікопольщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 31 жовтня 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 31 жовтня, росіяни кілька разів били по Нікопольському району Дніпропетровської області. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Для обстрілів Нікополя та Мирівської громади окупанти застосовували артилерію і дрони-камікадзе. 

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Внаслідок одного з ударів постраждала 78-річна жінка, яка отримала осколкове поранення грудної клітини. Жінку шпиталізували в стані середньої тяжкості. 

Також у районі обстрілами пошкоджені інфраструктура, адміністративна і дві будівлі, які не експлуатувалися, приватний будинок та лінія електропередач.

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