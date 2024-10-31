Зеленський: у Курській області Росія зосередила 45 тисяч військових

Зараз Росія зосередила у Курській області 45 тисяч своїх військових. До цього в регіоні було лише кілька тисяч непідготовлених солдатів.

Таку заяву зробив Володимир Зеленський в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS.

«Росія зосередила там, де не було людей, де у них було кілька тисяч, зараз зосередила біля 45 тисяч. Там, де наші війська в Курському напрямку. І буде ще збільшувати. Їм не вистачає їх військ. Вони тягнуть туди ще північнокорейських військових», - сказав український президент.

Зеленський наголосив, що «Росія дуже хоче, щоби ми вийшли з цієї території». Він сказав, що ворог застосував усю свою армію на українські території, натомість залишив беззахисними власні землі.

«Росія всю свою армію застосовує на території України. Росія нічим незахищена. Всі слабкі війська залишили на території Росії, непідготовлені підрозділи, які не спроможні захищати свою державу. Перша наша операція на Курську область це довела», - додав глава держави.