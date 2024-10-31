У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
Довга рука для України
Довга рука для України
У Харкові затримали 72-річного вченого, який допомагав росіянам удосконалювати “шахеди”
У Харкові затримали 72-річного вченого, який допомагав росіянам удосконалювати “шахеди”
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
Заброньованих — на аудит
Заброньованих — на аудит
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: у Курській області Росія зосередила 45 тисяч військових

РФ буде лише збільшувати цю кількість.

Зеленський: у Курській області Росія зосередила 45 тисяч військових
Українська армія у Курській області РФ, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Зараз Росія зосередила у Курській області 45 тисяч своїх військових. До цього в регіоні було лише кілька тисяч непідготовлених солдатів.

Таку заяву зробив Володимир Зеленський в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS.

«Росія зосередила там, де не було людей, де у них було кілька тисяч, зараз зосередила біля 45 тисяч. Там, де наші війська в Курському напрямку. І буде ще збільшувати. Їм не вистачає їх військ. Вони тягнуть туди ще північнокорейських військових», - сказав український президент.

Зеленський наголосив, що «Росія дуже хоче, щоби ми вийшли з цієї території». Він сказав, що ворог застосував усю свою армію на українські території, натомість залишив беззахисними власні землі.

«Росія всю свою армію застосовує на території України. Росія нічим незахищена. Всі слабкі війська залишили на території Росії, непідготовлені підрозділи, які не спроможні захищати свою державу. Перша наша операція на Курську область це довела», - додав глава держави.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies