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Уряд затвердив порядок забезпечення військових з урахуванням потреб жінок і чоловіків

Документ також визначає порядок надання психологічної підтримки військовослужбовцям та їхнім рідним.

Уряд затвердив порядок забезпечення військових з урахуванням потреб жінок і чоловіків
Ілюстративне фото
Фото: cow.org.ua

Уряд затвердив новий порядок речового, медичного та психологічного забезпечення військових з урахуванням гендерних потреб.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

"Порядок передбачає надання форми та спорядження з урахуванням антропометричних даних військовослужбовців, забезпечення засобами особистої гігієни та вдосконалення проведення щорічних медичних обстежень. За потреби медична допомога надаватиметься в державних або комунальних закладах", - йдеться в повідомленні.

Також документ визначає порядок надання психологічної підтримки військовослужбовцям, які зазнали впливу стрес-факторів у бойових умовах або постраждали від сексуальних домагань. Така допомога надаватиметься в безпечному місці з дотриманням конфіденційності.

Окремо врегульовано питання психологічної підтримки членів сімей військовослужбовців, зокрема тих, чиї рідні перебувають у полоні, зникли безвісти чи знаходяться в оточенні. Таку допомогу надаватимуть фахівці при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

"Новий порядок також передбачає застосування гендерно орієнтованого підходу при розробці бюджетних програм Сил безпеки та оборони", - наголосили в Міноборони.

Раніше  Міноборони скоротило список речей, які військові повинні повернути після служби. 

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