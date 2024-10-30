Міністерство оборони кодифікувало універсальний кулемет SAR 762 MT калібру 7.62 х 51мм НАТО. Його можна встановлювати на спеціальні станки-триноги на бойових позиціях та у вогневих спорудах, або ж на легкоброньовану техніку.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Кулемет має низку технологічних переваг у порівнянні зі схожим за класом ротним єдиним кулеметом держави-агресора «Печеніг»", -зазначається в повідомленні.

Зокрема, у комплекті є швидкозмінний ствол, який дозволяє вести майже безупинний вогонь. Крім того, зброя має регульований газовий клапан, завдяки якому можна змінювати інтенсивність стрільби.

Кулемет має високий ресурс корпусу та ствола. Розрахована на ефективне використання як за екстремально низьких температур, так і при тропічному кліматі.

Раніше Міноборони допустило до використання напівавтоматичний дробовик "Сафарі".