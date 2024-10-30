"Національний кешбек" можна перерахувати Повернись живим: як це зробити

Нарахування за програмою "Національного кешбеку" можна перерахувати фонду Повернись живим.

Отримані за придбання товарів українського виробника кошти можна напряму спрямувати на донати. Про це повідомили в ПЖ.

Що для цього треба зробити:

оформлюйте картку "Національного кешбеку"

купуйте товари, які беруть участь в програмі

шукайте "Повернись живим" в списку варіантів, куди можна вивести кешбек.

"Ці кошти будуть витрачені на допомогу нашим захисникам", – прокоментували в фонді компетентної допомоги.

«Національний кешбек» → «Національний донат»



Державна програма дає можливість придбати товари українського виробництва та отримати 10% кешбеку на спеціальний рахунок.



В програмі бере участь більшість українських банків, а кошти можна використати, зокрема, для донатів 👀 pic.twitter.com/jfaGBM2JOj — Повернись живим (@BackAndAlive) October 30, 2024

"Національний кешбек": що це?

У серпні уряд ухвалив постанову про запровадження програми відшкодувань за придбання товарів українського виробництва. Після купівлі продукції виробників, що зареєструвалися в програмі, українці через сервіс Дії можуть отримати на спеціальну картку кешбек 10% від ціни. Витратити ці кошти можна, зокрема, на оплату комуналки, спорту, медичних послуг. На місяць можна отримати не більше 3000 грн.

Як отримати кешбек від держави