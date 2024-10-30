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"Національний кешбек" можна перерахувати Повернись живим: як це зробити

Кошти витратять на допомогу армії. 

"Національний кешбек" можна перерахувати Повернись живим: як це зробити
Національний кешбек
Фото: Пресслужба "Дії"

Нарахування за програмою "Національного кешбеку" можна перерахувати фонду Повернись живим.

Отримані за придбання товарів українського виробника кошти можна напряму спрямувати на донати. Про це повідомили в ПЖ.

Що для цього треба зробити:

  • оформлюйте картку "Національного кешбеку"
  • купуйте товари, які беруть участь в програмі
  • шукайте "Повернись живим" в списку варіантів, куди можна вивести кешбек.

"Ці кошти будуть витрачені на допомогу нашим захисникам", – прокоментували в фонді компетентної допомоги. 

"Національний кешбек": що це?

У серпні уряд ухвалив постанову про запровадження програми відшкодувань за придбання товарів українського виробництва. Після купівлі продукції виробників, що зареєструвалися в програмі, українці через сервіс Дії можуть отримати на спеціальну картку кешбек 10% від ціни. Витратити ці кошти можна, зокрема, на оплату комуналки, спорту, медичних послуг. На місяць можна отримати не більше 3000 грн. 

Як отримати кешбек від держави

  • Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми долучилися ї ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк та Банк Кредит Дніпро.
  • Далі потрібно визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми.
  • Потім ‒ відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек і у Дії в розділі Сервіси обрати картку “Національний кешбек” для виплат.
  • Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені у програму. 
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