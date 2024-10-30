"Національний кешбек" можна перерахувати Повернись живим: як це зробити

Нарахування за програмою "Національного кешбеку" можна перерахувати фонду Повернись живим.
Отримані за придбання товарів українського виробника кошти можна напряму спрямувати на донати. Про це повідомили в ПЖ.
Що для цього треба зробити:
- оформлюйте картку "Національного кешбеку"
- купуйте товари, які беруть участь в програмі
- шукайте "Повернись живим" в списку варіантів, куди можна вивести кешбек.
"Ці кошти будуть витрачені на допомогу нашим захисникам", – прокоментували в фонді компетентної допомоги.
«Національний кешбек» → «Національний донат»— Повернись живим (@BackAndAlive) October 30, 2024
Державна програма дає можливість придбати товари українського виробництва та отримати 10% кешбеку на спеціальний рахунок.
В програмі бере участь більшість українських банків, а кошти можна використати, зокрема, для донатів 👀 pic.twitter.com/jfaGBM2JOj
"Національний кешбек": що це?
У серпні уряд ухвалив постанову про запровадження програми відшкодувань за придбання товарів українського виробництва. Після купівлі продукції виробників, що зареєструвалися в програмі, українці через сервіс Дії можуть отримати на спеціальну картку кешбек 10% від ціни. Витратити ці кошти можна, зокрема, на оплату комуналки, спорту, медичних послуг. На місяць можна отримати не більше 3000 грн.
Як отримати кешбек від держави
- Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми долучилися ї ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк та Банк Кредит Дніпро.
- Далі потрібно визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми.
- Потім ‒ відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек і у Дії в розділі Сервіси обрати картку “Національний кешбек” для виплат.
- Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені у програму.