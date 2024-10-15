"Демократія заклином": українські медійники готують мільйон прокльонів Путіну на Гелловін

Більшість росіян вірять у ті чи інші забобони. Влада використовує це невігластво для маніпуляцій своїм народом.

Українські медійники запустили проєкт "Демократія заклином" для впливу на президента Росії Владіміра Путіна через чаклунство, якого він боїться. Проєкт реалізується шведською агенцією KID та Ukrainian Witness, з заходами 30 жовтня на TikTok та Instagram.

Забобони були невід’ємною частиною російської культури впродовж століть. Як свідчать результати опитування "Левада-центр", 55% росіян вірять у ті чи інші забобони.

"Це невігластво російське політичне керівництво використало для маніпуляцій своїм народом, яке у тому числі призвело до російсько-української війни, а згодом - і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - йдеться в повідомленні.

Ідея проєкту “Демократія заклином” (“Spells for democracy”) належить шведській креативній агенції KID та реалізується Ukrainian Witness за участі Publicis Groupe Content.

"Ми намагаємося використовувати всі доступні інструменти та ресурси, які можуть допомогти наблизити перемогу України. А гумор — вкрай потужна зброя, якщо правильно нею користуватись", - зазначив засновник проєкту Ukrainian Witness та Фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Як взяти участь? Прийти на наш прямий ефір або скористатися нашим фільтром - генератором заклинів https://vm.tiktok.com/ZMhhAjRfR/.

Прямий ефір відбудеться на TikTok та Instagram Ukrainian Witness. Туди можна надіслати найсміливіші та найхимерніші прокльони російському диктатору!

Коли? 30 жовтня:

Київський час: 22:00 - 00:00

Паризький час: 21:00 - 23:00 CEST

Нью-Йоркський час: 15:00 - 17:00 EDT

Лос-Анджелес: 12:00 - 14:00 GMT -7

Більше про проєкт https://uw.media/spell/index-ua.html.

Геллоуїн - це стародавнє кельтське свято напередодні Дня всіх святих. У ХХ столітті він перетворився на своєрідний карнавал, насамперед у США і Канаді. 31 жовтня діти надягають костюми нечистої сили, ходять по домівках, символічно "лякають" господарів і отримують солодощі. В останні десятиліття його святкування поширилося на Європу і пострадянський простір.

В Росії святкувати Гелловін забороняють, через те, що він "негативно впливає на незміцнілі уми".