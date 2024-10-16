У ГУР розповіли деталі операції на Харківщині: зачистили 400 га лісу та знищили майже полк окупантів

Під час штурмів взяли в полон російських солдатів, які поповнять обмінний фонд.

Підрозділи активних дій ГУР МО України “Артан”, “Kraken” та Міжнародний легіон здійснили комплексну успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області.

Про це розповіли у пресслужбі Головного управління розвідки.

"Результат спланованих та сміливих дій українських розвідників — захоплення батальйонного району оборони противника, знищення 3 мотострілецьких батальйонів, загону "шторм" та розвідувальної роти 7 окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу зс рф", – йдеться у повідомленні.

Також під час штурмових дій взяли в полон чергових російських солдатів. Це допоможе повернути з російської неволі захисників України.

Розвідка уточнила, що після зачистки 400 гектарів лісового масиву на північ від Липців становище загарбників на цьому відрізку фронту "погіршене та близьке до безнадійного".

"Особливістю операції стало те, що вдалося завести піхоту 13 бригади НГУ “Хартія” з незрівнянно низькими втратами. Це приклад чудової співпраці професійних спецпризначенців і лінійного підрозділу", – наголосили у ГУР і додали. що успішна місія ГУР створює умови для подальшого витіснення російських окупантів з півночі Харківщини.