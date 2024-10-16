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У Херсоні і Миколаєві зникла електроенергія (доповнено)

Причини знеструмлення – технічні.

У Херсоні і Миколаєві зникла електроенергія (доповнено)
Фото: ye.ua

Сьогодні, 16 жовтня, в Херсонській і Миколаївській областях, зокрема в облцентрах, зникла електрика.

В Укренерго повідомили, що причини знеструмлення – технічні. Енергетики усувають поломку. 

Спершу про зникнення живлення розповів голова Херсонської МВА. 

"У Херсоні зникла електрика. Попередньо, знеструмлене все місто. Причини з’ясовуються. Стежте за нашими оновленнями", – написав Мрочко у телеграмі. 

Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про знеструмлення і в його області. Знеструмлення не пов'язано з "прильотами".

Після 9 ранку начальник Херсонської ОВА Прокудін повідомив, що над відновленням живлення уже працюють.

"Наразі у сусідньому регіоні тривають ремонтні роботи електричних мереж, що живлять Херсон та частину нашої області", – сказав він.

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