У Херсоні і Миколаєві зникла електроенергія (доповнено)

Сьогодні, 16 жовтня, в Херсонській і Миколаївській областях, зокрема в облцентрах, зникла електрика.

В Укренерго повідомили, що причини знеструмлення – технічні. Енергетики усувають поломку.

Спершу про зникнення живлення розповів голова Херсонської МВА.

"У Херсоні зникла електрика. Попередньо, знеструмлене все місто. Причини з’ясовуються. Стежте за нашими оновленнями", – написав Мрочко у телеграмі.

Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про знеструмлення і в його області. Знеструмлення не пов'язано з "прильотами".

Після 9 ранку начальник Херсонської ОВА Прокудін повідомив, що над відновленням живлення уже працюють.

"Наразі у сусідньому регіоні тривають ремонтні роботи електричних мереж, що живлять Херсон та частину нашої області", – сказав він.