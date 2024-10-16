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На Кіровоградщині затримали інформаторку росіян із Селидового. Вона планувала виїхати до Росії через ЄС

Фігурантка «зливала» окупантам локації українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському.

На Кіровоградщині затримали інформаторку росіян із Селидового. Вона планувала виїхати до Росії через ЄС
Фото: СБУ

Служба безпеки запобігла втечі до Росії агентки ФСБ, яка шпигувала для ворога на Донеччині, повідомляє пресслужба СБУ. 

Зазначається, що фігурантка «зливала» окупантам локації українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському.

Після виконання ворожих завдань поблизу передової інформаторка прибула на Кіровоградщину, звідки планувала виїхати як «переселенка» до Євросоюзу, а потім – до РФ.

Контррозвідники СБУ зірвали плани російської агентки і затримали її в орендованій квартирі, де вона готувалася до виїзду в Росію.

За даними слідства, фігуранткою виявилася 38-річна мешканка Селидового, що в Донецькій області. Жінка входила до агентурної мережі ФСБ, яку нейтралізували у жовтні 2023 року під час спецоперації Служби безпеки на території регіону.

Тоді співробітники СБУ затримали двох коригувальників, що відслідковували маршрути руху важкої бронетехніки ЗСУ в районі Авдіївки.

Для конспірації всі троє агентів діяли окремо, але мали спільного куратора з ФСБ.

Основними цілями ворога були укріпрайони та бойові позиції артилерії українських військ, яка стримувала просування штурмових груп окупантів у напрямку Покровська.

При обшуку у затриманої вилучено російський паспорт та мобільний телефон, який вона використовувала для зв’язку з куратором. 

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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