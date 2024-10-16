На Миколаївщині росіяни пошкодили лінію електропередач та будинки

Унаслідок російських обстрілів на Миколаївщині пошкоджена лінія електропередач та будинки.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У ніч на 16 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу «Shahed 131/136».

Зранку, 15 жовтня, о 09:17 ворог атакував Куцурубську громаду Миколаївського району дронами типу FPV. Пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Також зранку, 15 жовтня, об 11:00 ворог наніс ракетний удар по м. Очаків Очаківської громади, попередньо ракетою С-300. Через атаку пошкоджено девʼять приватних будинків та лінію електропередач, яку вже відновили. Постраждалих немає.

Крім того, удень, 15 жовтня, о 15:49 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Минулої ночі унаслідок російського обстрілу Миколаєва загинула одна людина, 23 поранені.