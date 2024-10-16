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"Укргідроенерго" скасувало тендер на юридичні послуги для позову проти Росії

Компанія поки не буде судитися з агресором за руйнування Каховської ГЕС.

"Укргідроенерго" скасувало тендер на юридичні послуги для позову проти Росії
Каховська ГЕС
Фото: Maxar

Пресслужба компанії "Укргідроенерго" повідомила про відмову від подання арбітражного позову проти Росії через руйнування Каховської ГЕС. Відповідний тендер на надання юридичних послуг, оголошений 15 серпня 2024 року, було скасовано.

Як пояснили представники підприємства, рішення ухвалено для координації дій в рамках ширшої національної стратегії України. Компанія проведе консультації з урядом та іншими зацікавленими сторонами щодо того, як краще притягнути агресора до відповільності за знищення об'єктів інфраструктури з метою отримання компенсації.

В "Укргідроенерго" говорять, що залишаються "відданими справі отримання повної компенсації за всі збитки, завдані війною, що включають не лише Каховську ГЕС, але й понад 140 ракетних ударів по інших активах". 

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