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Окупанти планують назвати ТОТ України “історичними регіонами”

Таку пропозицію зробив кримський гауляйтер Аксьонов.

Окупанти планують назвати ТОТ України “історичними регіонами”
Кримський гауляйтер Сергій Аксьонов
Фото: EPA/UPG

Кримський гауляйтер Сергій Аксьонов запропонував замінити термін “нові регіони”, як в Росії називають ТОТ України, на “історичні регіони”.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Аксьонов стверджує, що ці землі нібито завжди належали Росії, оскільки це території Російської імперії та СРСР, отже їх не можна називати “новими”. 

В Центрі нацспротиву наголосили, що така риторика окупаційної адміністрації є черговою спробою виправдати анексію українських земель. Також росіяни намагаються стерти українську історичну та культурну спадщину. 

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