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Росіяни організували виробництво безпілотників в окупованому Бердянську

Окупанти заставляють школярів виготовляти дрони.

Росіяни організували виробництво безпілотників в окупованому Бердянську
Фото: EPA/UPG

Росіяни почали мілітаризацію окупованої частини Запорізької області. Окупанти заставляють школярів виготовляти дрони, а Мелітополь перетворили на полігон для випробовувань БпЛА.

Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Зокрема, у Мелітополі налагодили збір БПЛА у деяких закладах освіти. Учнів молодших класів планують долучити до уроків праці, де будуть вивчати та збирати БПЛА.  Для кожної вікової групи своя спеціалізація – від "конструювання й моделювання" до "автоматизованих систем".

А на підприємствах, зокрема у Бердянську, організували виробництво безпілотників. 

"Навколо Мелітополя рашисти створили полігони, де випробовують зібрані безпілотники. Потім передають на Запорізький напрямок. На постійний гул скаржаться мешканці околиць", — повідомив Федоров.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Мелітополі росіяни збирають і тестують дрони й іншу ворожу техніку. Опановувати безпілотники змушують навіть дітей.

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