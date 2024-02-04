Росіяни організували виробництво безпілотників в окупованому Бердянську

Росіяни почали мілітаризацію окупованої частини Запорізької області. Окупанти заставляють школярів виготовляти дрони, а Мелітополь перетворили на полігон для випробовувань БпЛА.

Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Зокрема, у Мелітополі налагодили збір БПЛА у деяких закладах освіти. Учнів молодших класів планують долучити до уроків праці, де будуть вивчати та збирати БПЛА. Для кожної вікової групи своя спеціалізація – від "конструювання й моделювання" до "автоматизованих систем".

А на підприємствах, зокрема у Бердянську, організували виробництво безпілотників.

"Навколо Мелітополя рашисти створили полігони, де випробовують зібрані безпілотники. Потім передають на Запорізький напрямок. На постійний гул скаржаться мешканці околиць", — повідомив Федоров.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Мелітополі росіяни збирають і тестують дрони й іншу ворожу техніку. Опановувати безпілотники змушують навіть дітей.