На лівобережжі Херсонщини ЗСУ знищили ворожий пункт управління безпілотниками

Сили оборони знищили понад пів сотні російських загарбників та ворожий пункт управління безпілотниками на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це Сили оборони півдня України повідомили у Telegram.

“За минулу добу отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на 54 загарбники, 1 гармату, 1 міномет, 2 одиниці автобронетехніки”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, російські війська залишилися без пункту управління безпілотниками.