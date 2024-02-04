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На лівобережжі Херсонщини ЗСУ знищили ворожий пункт управління безпілотниками

Армія РФ продовжує безуспішні спроби вибити із плацдармів на лівому березі Дніпра підрозділи Сил оборони. 

На лівобережжі Херсонщини ЗСУ знищили ворожий пункт управління безпілотниками
Фото: Генштаб

Сили оборони знищили понад пів сотні російських загарбників та ворожий пункт управління безпілотниками на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це Сили оборони півдня України повідомили у Telegram.

“За минулу добу отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на 54 загарбники, 1 гармату, 1 міномет, 2 одиниці автобронетехніки”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, російські війська залишилися без пункту управління безпілотниками.

  • У листопаді в результаті серії успішних дій захисники України закріпилися на декількох плацдармах на лівому березі. Росіяни намагаються відтіснити ЗСУ із захоплених плацдармів і для цього перекидають в тил українських військових десантні групи.
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