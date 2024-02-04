На лівобережжі Херсонщини ЗСУ знищили ворожий пункт управління безпілотниками

Сили оборони знищили понад пів сотні російських загарбників та ворожий пункт управління безпілотниками на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
Про це Сили оборони півдня України повідомили у Telegram.
“За минулу добу отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на 54 загарбники, 1 гармату, 1 міномет, 2 одиниці автобронетехніки”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, російські війська залишилися без пункту управління безпілотниками.
- У листопаді в результаті серії успішних дій захисники України закріпилися на декількох плацдармах на лівому березі. Росіяни намагаються відтіснити ЗСУ із захоплених плацдармів і для цього перекидають в тил українських військових десантні групи.